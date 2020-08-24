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Yeşilyurt vefat etti

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yakın çalışma arkadaşlarından, eski senatör İsmail Yuşilyurt, doğum yeri olan Şefaatli ilçesinde toprağa verildi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:30
Yeşilyurt vefat etti

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 9’uncu Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel’in yakın çalışma arkadaşlarından birisi olan eski Senatörlerden İsmail Yeşilyurt 95 yaşında vefat etti. Yeşilyurt’un cenazesi doğum yeri olan Şefaatli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.  1950 yılından itibaren Ankara Barosu’na kayıtlı avukat olarak hizmet veren İsmail Yeşilyurt, 1964-1973 yılları arasında kısmi senato seçimlerinde Adalet Partisi’nden Yozgat Senatörü olarak seçildi. Parlamentonun en genç senatörü olarak görev yaparken 9’uncu Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demir’in de yakın mesai arkadaşları arasında yer aldı. Ankara Elmadağ ilçesinde bulunan Bastaş Çimento Fabrikasının kuruluşunu yapan Yeşilyurt, fabrikada 25 yıl idare meclis üyeliği, 7 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptı, Çimento Müstahsilleri İşverenler Sendikasında 26 yıl idare meclisi üyeliğinde bulundu. 24 Eylül 2003 tarihinde Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 14 derslikli İsmail Yeşilyurt Kız Teknik ve Meslek Lisesini yaptırdı, okulun açılışına Süleyman Demirel de katıldı. 

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Yeşilyurt Vefat Etti
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