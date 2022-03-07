‘YEŞiLAY’I DESTEKLiYORUZ’

Yeşilay Haftası kapsamında, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı, İlim Yayma Cemiyeti, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve Kızılay Kadın Kolları Başkanlığı Yeşilay Yozgat Şubesi’ne ziyaret etti. Ziyarette bağımlılığa karşı ortak mesaj verilirken bu süreçte toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine verilecek katkının da önemine değinildi.

102 YILLIK BİR KURUM

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Yeşilay Yozgat Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ertürk Yeşilay’ın sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren bu sebeple de ‘Kamuya Yararlı Cemiyetler’ arasında yer alan bir kurum olduğunu söyledi.

GÖKHAN: YEŞİLAY’IN YANINDAYIZ

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ise konuşmasında halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmaları nedeniyle Yeşilay önemine değindi. “Bu toplum kuruluşların önemini ve faaliyetlerini biliyoruz” diyen Gökhan “Verdiğiniz bilgilerle birlikte basında yer alan çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Toplumda bağımlılık mücadelede çok büyük bir emek veriyorsunuz. Toplumun kanayan yarası olan bağımlılıkla mücadelede beklentisiz bir şekilde burada olmanız, gönüllü olmanız ve aktif olmanız çok kıymetli. Bundan dolayı şahsınıza ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki faaliyetleriniz ve çalışmalarınız için başarılar diliyorum. Bizlerin üzerine ne düşerse imkânlarımız dâhilinde destek vereceğimizi ve yanınızda olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

TOPLUM DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Gökhan “Bu mücadelede toplum desteği çok önemli. Toplum desteği olmadan bir mücadelede başarılı olmak mümkün olmuyor. Özellikle üniversite gençliğini gönüllü faaliyetlere katmak, bağımlılıkla mücadelede onların katkısının alınması ve sağlanması oldukça önemli. Bundan sonraki süreçte başarılarınızın ve üye sayısının artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

YEŞİLAY GÖNÜLLÜSÜ OLDULAR

Verdikleri desteği somut hale getirmek isteyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve yönetim kurulu üyesi Erdoğan Uslukılıç Yeşilay’ın gönüllü üyesi olmak istediklerini belirtti. Üye formunu dolduran Gökhan ve Uslukılıç bağımlılıkla mücadele de Yeşilay’ın gönüllü üyesi oldular.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEYİZ

Yeşilay’ın 5 Mart 1920 yılında kurulduğunu ve gönüllülük esasına dayalı, 102 yıllık köklü bir kurum olduğunun altını çizen Ertürk, Yozgat’ta gönüllü üye sayısının artırma çalışmalarının devam ettiğini ve hedeflerinin gönüllü sayısını 2 bine çıkarmak olduğunu belirtti. Ertürk “Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokoller çerçevesinde Yozgat’taki okullarda öğrencilere yönelik faaliyetler yürütüyoruz. Eğitimlerin yanı sıra ödüllü yarışmalarımız var, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verdik. Ayrıca paydaş kuruluşlara yönelik ziyaretlerde bulunduk. Yine Yozgat’ta İlk defa İstanbul’da uygulanmaya başlayan Yeşilay Kulüp Odası, Yozgat Şehit Mehmet Armağan Alper ilkokulunda öğrencilerin hizmetine sunuldu. Bunların dışında üniversite öğrencilerimizden oluşan Genç Yeşilay gönüllü üyelerimiz var. Geçtiğimiz aylarda ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Çamlık da ise sağlık için yürüyüş ve ardından çöp toplama etkinliği yaparak temiz bir doğaya dikkat çektiler. Yetişkinlere yönelik ise Yetişkin Eğitimi Projesi var. Yetişkinlerimize kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, esnaflarımıza, işçimize bağımlılığı anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

YEDAM OLDUKÇA ÖNEMLİ

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni kısa adıyla YEDAM’ı Yozgat’ta hayata geçirdiklerini ve YEDAM şube sayısının 104’e çıktığını ifade eden Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk konuşmasında YEDAM’ın hayata geçmesi için Karslıoğlu Konağını tahsis ederek yer veren Vali Ziya Polat’a ayrıca teşekkür etti. Yozgat YEDAM’ın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 82 noktada, 81 il ve KKTC'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğini vurgulayan Ertürk buranın önemini ise şu sözlerle ifade etti: “Yeşilay, YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikososyal danışmanlık ve rehabilitasyon desteği sağlıyor. YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol bağımlılığının yanı sıra tütün, madde, kumar ve teknoloji ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere de ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.”

ZİYARETLER DEVAM ETTİ

AK Parti Merkez İlçe Teşkilatının ardından Yozgat Yeşilay Şubesi’ni İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Emine İçöz, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Nurullah Nurdoğan ve Bozok Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Şükrü Yalman ziyarette bulunarak Yeşilay Haftasını kutlayıp, çalışmalarında başarılar diledi.

