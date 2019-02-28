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Yeşilay’dan Etkinlik Daveti

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, bu yıl ‘Yeşilaycı olmak için bir nedenim var’ konseptiyle gerçekleşecek Yeşilay Haftası’nda Türkiye çapında etkinlikler yapılacağını söyledi.

Yeşilay’dan Etkinlik Daveti

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, bu yıl ‘Yeşilaycı olmak için bir nedenim var’ konseptiyle gerçekleşecek Yeşilay Haftası’nda Türkiye çapında etkinlikler yapılacağını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 23:28
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Yeşilay’dan Etkinlik Daveti

Coşkun, ‘’Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay, Yeşilay Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde, 1-7 Mart tarihleri arasında bağımlılıklardan uzak durmak ve sağlıklı yaşam için 'Bir Nedenim Var' mesajını vurgulayacak. Yeşilay Yozgat Şubesi olarak, Yeşilay Haftası’nın ilk günü olan 1 Mart tarihinde ziyaretler ile etkinliklerimize başlayıp, hafta boyunca sahada aktivitelerinden seminerlere kadar herkesin katılabileceği etkinlikler düzenlenecektir’’ dedi. 
Coşkun, Yeşilay’ın, bugüne kadar toplumla ve gençlikle kucaklaşmayı, onları her türlü zararlı alışkanlıktan, bağımlılıktan korumayı, kurtarmayı hedefleyen birçok faaliyete imza attığını belirtti. Coşkun,  ‘’Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutladığımız Yeşilay Haftasını da vesile kılarak halkımızın bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini arttırmak için Yozgat’ ta da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeşilay 99 yıldır bağımlılıklarla mücadele ediyor, toplumu ayırt etmeden önleyici, koruyucu hizmetlerini her yere ve herkese ulaştırmaya çalışıyor. Bizler de ilimizde okullar başta olmak üzere, halk eğitim merkezlerinde, gençlik ve kültür merkezlerinde yerel yönetimlerin desteğiyle önleme, bilgilendirme çalışmalarını yapıyoruz, etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yıl da ‘Yeşilaycı olmak için, bağımlılıklardan uzak durmak için, sağlıklı yaşamak için bir nedenim var’ diyerek kutlayacağımız haftada, bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadele için toplumu harekete geçirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. 
Coşkun, hafta boyunca Cumhuriyet Alanı’nda stant ve broşür dağıtımı, çeşitli boyama etkinlikleri, bağımlılıklarla ilgili vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile okullarda eğitimlerin verilip, 7 Mart günü de sağlıklı yaşam yürüyüşü yapılacağını sözlerine ekledi. 
 

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