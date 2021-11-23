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Yeşilay’dan doğa atağı

Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından ağaç dikimi, yaşam için yürüyüş, çöp toplama etkinliği düzenlenerek, çevreye karşı duyarlılık mesajı verildi, yeşile, sağlığa ve temiz bir doğaya dikkat çekildi.

23 Kasım 2021 Salı 00:03
Yeşilay’dan doğa atağı

Yeşilay Yozgat Şubesi, devam eden faaliyetlerine ağaç dikimi, yaşam için yürüyüş ve çöp toplama etkinliğini de dahil edip, çevreye duyarlılık mesajı verdi. Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, yeşile, sağlığa ve temiz bir doğaya dikkat çekmek istediklerini belirterek, sadece bağımlılıkla mücadele etmediklerini, aynı zamanda daha yeşil, daha temiz doğa ve daha sağlıklı bir topluma dikkat çekmek için de etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok Genç Yeşilay Topluluğunun da destek verdiği etkinlikte, ‘Daha yeşil bir dünya için’ sloganıyla ‘Bozok Genç Yeşilay Ağaç Etkinliği’ gerçekleştirildi, Yozgat Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinde ağaç dikim etkinliğinde fidanlar toprakla buluştu. Çamlık Milli Parkı'nda ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü ve Çöp Toplama Etkinliği’ yapıldı. Sağlık açısından yürüyüşün faydalarına diğer taraftan ise çevre kirliliğine dikkat çekmek ve vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla bir araya gelen Yeşilay gönüllüleri, yürüyüşün ardından Çamlık'ta çöp toplama etkinliğinde bulundu. Yaklaşık 15 poşet çöp toplandı.  Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, ‘’Yeşilay olarak, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu işbirliği ile ağaç dikme etkinliğine katıldık. Fidanlarımız yeşil bir dünya sloganıyla toprakla buluştu. Ardından ise Çamlık'ta düzenlediğimiz etkinlikte hem yürüyüşün sağlık açısından önemine hem de sonrasında yaptığımız çöp toplama etkinliği ile buraların temizlenmesinden ziyade kirletilmemesine dikkat çekmek ve bu bilincin yayılmasını istedik.  Bizlere destek olan Yozgat Belediyesi ve Yeşilay gönüllüsü üniversiteli kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

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