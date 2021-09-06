YEŞiLAY’A DESTEK

Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, yönetim kurulu üyeleri ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi personeliyle birlikte Yozgat Valisi Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Vali Polat, kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin Yozgat'a yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu, uyuşturucu ve bağımlılığa karşı çok büyük bir görev üstleneceğini söyledi. Geçtiğimiz aylarda Yeşilay Yozgat Şube Başkanlığı görevini devralan Alp Sinan Ertürk ve YEDAM’da görev yapacak personel ile tanışan Vali Ziya Polat, ‘’Sizi takip ediyorum’ diyerek, Yeşilay’a ve YEDAM’a verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Polat ‘’Ankara Mamak’ta görev yaptığım süreçte YEDAM’ın çalışmalarını yakından gördüm. Uzmanlarımızın orada kurtardığı çok sayıda çocuk ve gençlerimiz vardı. Her gün takip ettiler. Sahada çalışan uzmanlarımız bunun için çok önemli. Sizin çalışmalarınızı çok önemsiyorum. Üzerimize ne düşerse size destek vermeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk de, Vali Polat’a Yeşilay’a ve YEDAM’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Ertürk, ‘’Yeşilay ve YEDAM olarak Yozgat’ımız da çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmak, bağımlılığa karşı korumak, onları bilinçlendirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz’’ diye konuştu. Ertürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde şuan itibariyle 3 personelin görev yapacağını, bağımlılıktan kurtulmak ve destek almak isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz bir şekilde psikolojik destek verileceğini sözlerine ekledi. (Orhan Kalabalık/Yozgat)