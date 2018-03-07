Yeşilay ziyaret etti

Yozgat Yeşilay Başkanı Coşkun, Yeşilay Haftası’nın kutlandığını, bu amaçla bağımlılık konusunda farkındalık düzeyini artırmak için, Yozgat’ta çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Coşkun, Vali Kemal Yurtnaç’a Yeşilay kolluğu takarak, bağımlılıkla mücadele gönüllüsü ilan etti. Yozgat Valisi Yurtnaç, Yeşilay’ın köklü sivil toplum kuruluşlarından olduğunu hatırlatarak, kurulduğu günden bu tarafa alkol, sigara, uyuşturucu madde ve her türlü kötü alışkanlıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu aktardı. Vali Yurtnaç, “Bizlerde gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Uyuşturucu ile mücadele sadece kolluk kuvvetlerinin değil herkesin görevidir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı özellikle uyuşturucu ve sigaradan uzak tutmamız gerekiyor. Bu tür alışkanlıklara ilk önce sigara içerek başlanılıyor” dedi.

Vali Yurtnaç, bu konuda çok hassas olunması gerektiğine dikkat çekerek, tüm insanlara sigarasız, alkolsüz ve uyuşturucusuz bir hayata merhaba demelerini temenni ettiğini sözlerine ekledi.

