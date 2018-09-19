YEŞiLAY velileri uyardı

Yozgat Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, okula başlayan öğrencilerle ilgili tavsiye ve uyarılar yaptı. Yeşilay Şube Başkanı Coşkun; okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimlerin, okulun ilk günlerinde, öğrenciler için riskli bir sürece yol açtığını söyledi. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21’inin merak, yüzde 29’unun arkadaş etkisi ve yüzde 29’luk bir kesimin de özentiyi gerekçe gösterdiğini söyleyen Coşkun “Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler” dedi.

Yozgat Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, aile tarafından verilen ilk ve doğru eğitimin, çocukları zararlı alışkanlıklardan koruduğuna dikkat çekerek, Yeşilay olarak 32 bin öğretmene de Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında, eğitim verdiklerini sözlerine ekledi.

