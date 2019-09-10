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YEŞiLAY UYARDI

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, okulun ilk günlerinde öğrencileri yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirterek, yaşı büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrencilerin yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebildiğine dikkat çekti.

YEŞiLAY UYARDI

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, okulun ilk günlerinde öğrencileri yeni alışkanlıklar açısından takip etmek gerektiğini belirterek, yaşı büyüyen, yeni bir sınıfa veya okula giden öğrencilerin yeni arkadaş grupları tarafından kabul görme endişesiyle zararlı alışkanlıklara yönelebildiğine dikkat çekti.

10 Eylül 2019 Salı 08:12
YEŞiLAY UYARDI

Yeşilay Şube Başkanı Coşkun, “Okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimler okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21,6’sı merak, yüzde 29,1'i arkadaş etkisi ve 29,7'si özentiyi gerekçe gösteriyor. Okulların açıldığı günler sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönemdir. Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler” dedi.

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YEŞiLAY UYARDI
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