Yeşilay, öğrencilerle buluştu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 24 Ekim 2017 tarihinden itibaren uygulamaya başladığı ‘Benim Kulübüm Yeşilay’ projesi kapsamında, Türkiye geneli 51 ilden 79 Yeşilay Şubesi ve bin 800 Genç Yeşilay gönüllüsünün katılımı ile toplamda 30 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine proje etkinlikleri düzenlendi. Yeşilay Yozgat Şubesi'nin de uyguladığı proje, Atatürk İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Öğrencilere Yeşilay çalışmaları hakkında bilgi verildi, interaktif oyunlar oynandı. Etkinliğin sonunda, öğrenciler ve okul yönetiminden, ‘Bağımlılıkla mücadele’ sözü alındı. Yozgat Atatürk İlkokulu’nda öğretmenler ve öğrenciler Yeşilay Gönüllüsü oldu. Okul yönetimi ile Yeşilay arasında Yeşilay Sözleşmemiz imzalandı. Çocukları ve gençleri bağımlılıklara karşı bilinçlendirerek farkındalıklar oluşturmaya yönelik Yeşilay tarafından yürütülen projeyle ilgili çalışmaların diğer okullarda da devam ettirileceği aktarıldı.