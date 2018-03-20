YEŞİLAY köylerde

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Genç Yeşilay Kulübü üyeleriyle beraber Divanlı Mahallesi’nde bulunan ilkokul ve Musabeyli Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere Yeşilay ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılırken, öğrencilere zararlı alışkanlıklarla ilgili broşürler de dağıtılarak, çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, köy okullarına ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini aktardı.

