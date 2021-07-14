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Yeşilay kendini tanıttı

Yeni göreve gelen Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte düzenlendiği basın toplantısında hem yeni yönetimlerini tanıttı hem de yapacakları çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:27
Yeşilay kendini tanıttı

Tarihi Karslıoğlu konağında düzenlenen basın toplantısında Ertürk, önümüzdeki günlerde farkındalık yaratmak, özellikle günümüzün çocuklar üzerindeki yeni bağımlılığı olan teknoloji bağımlılığı ile mücadele etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapacaklarını söyledi. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, bu sene eğitim çalışmalara ağırlık vereceklerini vurguladı. Ertürk, Yeşilay’ın köklü bir tarihi geçmişinin olduğunu 5 Mart 1920 yılında kurulan ve 1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün nezdinde kamuya yararlı statüsü verilen bir dernek olduklarının altını çizdi. Yozgat’ta 2014 yılında faaliyete başladıklarının altını çizen Ertürk, geçmiş dönem başkanı Halil İbrahim Coşkun’un çok büyük katkılarının bulunduğunun altını çizdi. Ekip olarak güçlü bir ekiplerinin bulunduğuna dikkat çeken Ertürk, ‘’Yozgat için, genç nesil için güzel faaliyetlerimiz olacak. Etkin çalışmalarımız olacak. Toplantıyı burada yapma amacımız da burası YEDAM Yeşilay Danışmanlık Merkezi şu an 60’ıncı kuruluş yılını kutluyor. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımızın katkıları ile Karslıoğlu Konağı bize tahsis edildi. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği Türkiye Rehabilitasyon projesini uygulayacağız. Burada gençlerimize, bağımlılara yönelik rehabilite hizmetini ücretsiz vereceğiz. Bizim 600’e yakın gönüllü sayımız var ilk etapta bu sayıyı 2 bine çıkartmak istiyoruz. Burasını da inşallah Eylül ayında hizmete geçirerek, çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz’’ dedi. Genel Merkez, Milli Eğitim Bakanlığı, Müftülük, Emniyet ve birçok kurumla koordineli bir şekilde çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Ertürk, ‘’Yozgat bağımlılık konusunda çok üst seviyede değil ama bunu en aza indirmek, özellikle internet bağımlılığına da yönelik çalışmalarımız olacak. Hedefimiz ilkokul çağına inen bağımlılığı, teknoloji bağımlılığını her evde bulunan özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulunan internet bağımlığını ortadan kaldırmak, çocukları sosyal ortama adapte edecek etkinliklerimiz de olacak’’ diye konuştu. 

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Yeşilay Kendini Tanıttı
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