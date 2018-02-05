Yeşilay'dan ödüllü yarışma

Coşkun, ‘Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak ve yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır’ dedi.

Coşkun, il birincilerine 500 lira ödül verileceğini belirterek, ‘Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci gelen katılımcılara 5 bin lira, ikinci gelen katılımcılara 3 bin lira, üçüncü gelen katılımcılara ise bin 500 lira ödül verilecektir. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecektir. Okul ve ilçe birincilerine ise bulundukları okulların e-posta adreslerine başarı belgesi gönderilecektir’ diye konuştu.

