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Yeşilay'dan ödüllü yarışma

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ ödüllü yetenek yarışması başvurularının devam ettiğini söyledi.

Yeşilay'dan ödüllü yarışma

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ‘Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek’ ödüllü yetenek yarışması başvurularının devam ettiğini söyledi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
26 Okunma
Yeşilay'dan ödüllü yarışma

Coşkun, ‘Bu yarışma ile çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerini; sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayarak daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak ve yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amaçlanmaktadır’ dedi.
Coşkun, il birincilerine 500 lira ödül verileceğini belirterek, ‘Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci gelen katılımcılara 5 bin lira, ikinci gelen katılımcılara 3 bin lira, üçüncü gelen katılımcılara ise bin 500 lira ödül verilecektir. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı gezisi ile ödüllendirilecektir. Okul ve ilçe birincilerine ise bulundukları okulların e-posta adreslerine başarı belgesi gönderilecektir’ diye konuştu. 
 

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