Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113021
ALTIN
161.584
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.3249
EURO
4.6851

Yeşilay çağrı yaptı

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle tüm Yozgatlı sigara tiryakilerini sigara bırakmaya davet etti.

Yeşilay çağrı yaptı

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle tüm Yozgatlı sigara tiryakilerini sigara bırakmaya davet etti.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
23 Okunma
Yeşilay çağrı yaptı

Halil İbrahim Coşkun, ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanın sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini, ekonomik olarak da ağır kayıplar yaşattığını hatırlattı.
Yeşilay Şube Başkanı Coşkun, 9 Şubat’ın bir fırsat ve başlangıç olabileceğine dikkat çekerek:
“Gelin, bugünden itibaren sigaraya son verin, hayatınızdan çıkarın ve geleceğinizi karartmayın” çağrısı yaptı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Adı yaşatılacak
Adı yaşatılacak
YASAL ZORUNLULUK!
YASAL ZORUNLULUK!
Harekata destek
Harekata destek
Karaca, Abdülhamit’i anlattı
Karaca, Abdülhamit’i anlattı
ÇİNİLER İLGİ ÇEKİYOR
ÇİNİLER İLGİ ÇEKİYOR
HEDEFE KİLİTLENDİK!
HEDEFE KİLİTLENDİK!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim