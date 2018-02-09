Yeşilay çağrı yaptı

Halil İbrahim Coşkun, ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanın sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini, ekonomik olarak da ağır kayıplar yaşattığını hatırlattı.

Yeşilay Şube Başkanı Coşkun, 9 Şubat’ın bir fırsat ve başlangıç olabileceğine dikkat çekerek:

“Gelin, bugünden itibaren sigaraya son verin, hayatınızdan çıkarın ve geleceğinizi karartmayın” çağrısı yaptı.