Yeşilay çağrı yaptı

Halil İbrahim Coşkun, ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanın sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini, ekonomik olarak da ağır kayıplar yaşattığını hatırlattı.
Yeşilay Şube Başkanı Coşkun, 9 Şubat’ın bir fırsat ve başlangıç olabileceğine dikkat çekerek:
“Gelin, bugünden itibaren sigaraya son verin, hayatınızdan çıkarın ve geleceğinizi karartmayın” çağrısı yaptı.
Halil İbrahim Coşkun, ülkemizde her yıl 100 binden fazla insanın sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini, ekonomik olarak da ağır kayıplar yaşattığını hatırlattı.
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