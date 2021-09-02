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YEŞiLAY BUYUMELi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yeşilay Yozgat Şubesi'nin yeni seçilen yönetimini ziyaret edip, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Başer, sağlıklı nesiller yetişebilmesi için Yeşilay'ın önemli bir görev üstlenip, sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekerek, Yeşilay'ın Yozgat'ta büyüyüp, gelişmesi için herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:45
YEŞiLAY BUYUMELi

AK Parti Yozgat Milletvekili Avukat Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Yeşilay Yozgat Şubesini ziyaret etti. Yeşilay Yozgat Şube Başkanlığı görevini devralan Alp Sinan Ertürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yusuf Başer, Yeşilay’ın yaptığı çalışmalar hakkında da detaylı bilgi aldı. Yusuf Başer Yeşilay’ın Yozgat için bir nimet olduğuna vurgu yaparak “Yeşilay’ı Yozgat’ta kurumsal olarak büyütmeliyiz. Bunlar bizim için bir değer” dedi. Yeşilay’ın projelerin hakkında detaylı bilgiler veren Yeşilay Yozgat Şubesi Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay’ın yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulduğunu ifade ederek Yozgat genelinde çalışmalar yapıp, hazırladıkları projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Bu kapsamda ilkokul, üniversite ve yetişkinlere yönelik projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Ertürk, 739 olan gönüllü sayısını 2 bine çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni de hayata geçirdiklerini kaydeden Ertürk, 5 personelin göreve başlamasıyla başvuruların alınmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde ise açılışının yapılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
YEŞiLAY BUYUMELiYeşilayYusufbaşer
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