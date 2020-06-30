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Yeşilay bina arıyor

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, danışmanlık merkezi olarak kullanılmak üzere bina kiralayacaklarını söyledi.

30 Haziran 2020 Salı 00:31
Yeşilay bina arıyor

YOZGAT Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi için kiralık bina aradıklarını söyledi.
Coşkun, merkezde 3 psikolog, sosyal hizmet uzmanı, güvenlik görevlisi, temizlik çalışanı olmak üzere 6 kişi istihdam edileceğini bildirdi. Coşkun, ‘’YEDAM'a, bağımlı olan vatandaşlarımız Psikologlarımıza telefonla ulaşabildiği gibi, yüz yüze de görüşme yapabilecektir.  250 metrekare tek kat veya 2 kat müstakil kiralık bir binaya ihtiyacımız vardır. Şartları uyan kiralık binası olanların Saat Kulesi karşısı Yeşilay Şubemize uğramaları rica olunur’’ dedi.

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Yeşilay Bina Arıyor
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