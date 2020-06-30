Yeşilay bina arıyor

YOZGAT Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi için kiralık bina aradıklarını söyledi.
Coşkun, merkezde 3 psikolog, sosyal hizmet uzmanı, güvenlik görevlisi, temizlik çalışanı olmak üzere 6 kişi istihdam edileceğini bildirdi. Coşkun, ‘’YEDAM'a, bağımlı olan vatandaşlarımız Psikologlarımıza telefonla ulaşabildiği gibi, yüz yüze de görüşme yapabilecektir. 250 metrekare tek kat veya 2 kat müstakil kiralık bir binaya ihtiyacımız vardır. Şartları uyan kiralık binası olanların Saat Kulesi karşısı Yeşilay Şubemize uğramaları rica olunur’’ dedi.
YOZGAT Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi için kiralık bina aradıklarını söyledi.