Yeşilay bina arıyor

YOZGAT Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi için kiralık bina aradıklarını söyledi.

Coşkun, merkezde 3 psikolog, sosyal hizmet uzmanı, güvenlik görevlisi, temizlik çalışanı olmak üzere 6 kişi istihdam edileceğini bildirdi. Coşkun, ‘’YEDAM'a, bağımlı olan vatandaşlarımız Psikologlarımıza telefonla ulaşabildiği gibi, yüz yüze de görüşme yapabilecektir. 250 metrekare tek kat veya 2 kat müstakil kiralık bir binaya ihtiyacımız vardır. Şartları uyan kiralık binası olanların Saat Kulesi karşısı Yeşilay Şubemize uğramaları rica olunur’’ dedi.