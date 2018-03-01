YEŞİLAY bilinçlendiriyor

Yeşilay Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, 1-7 Mart tarihlerinde kutlanacak Yeşilay Haftası’nda toplumun her kesimini bağımlılık ve zararlı alışkanlıklar konusunda bilinçlendireceklerini bildirdi.

Yozgat’ta 2014 yılında Yeşilay Şubesi’nin faaliyete başladığını aktararak, kutlanacak haftanın içeriği hakkında bilgiler sundu.

Halil İbrahim Coşkun, Yeşilay Haftası kapsamında Cumhuriyet Alanı’nda Yeşilay çadırı kurulacağını, vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edileceğini, bağımlılık eğitimi verileceğini ve 7 Mart’ta Yimpaş önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar sağlıklı yaşam yürüyüşü yapılacağını ifade ederek “Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Başkan Coşkun, ilerleyen günlerde ise toplumun takdiri ve beğenisini kazanmış ünlü bir isim ile bağımlılık konusunda Yozgat’ta söyleşi yapılacağını da sözlerine ekledi.

