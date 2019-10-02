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Yeşilay bilgilendirdi

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, muhtarlarla sohbet ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yeşilay bilgilendirdi

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, muhtarlarla sohbet ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Yeşilay bilgilendirdi

Coşkun, Muhtarlara, Yeşilay Elçileri ve YEDAM hakkında bilgi verdi. Coşkun, Yeşilay elçisi olan 101 esnafa ilave olarak 27 mahalle muhtarının da Yeşilay elçisi olarak görev yaptığını hatırlattı. Coşkun, ‘’Mahallelerinde bağımlı olup, kurtulmak isteyen vatandaşlarımızı ilimizde uygun bir kamu binası bulamadığımız için İstanbul Yeşilay Genel Merkezine bağlı YEDAM’ın  444 79 75  nolu telefonuna  yönlendirmektedirler.  Telefona çıkan psikologlar bağımlılarla görüşmekte, çeşitli telkinlerde bulunmaktadırlar. Uygun bir bina bulup Yozgat’ a YEDAM açtığımız zaman bağımlılar telefonla ulaşabildikleri YEDAM’a bizzat kendisi veya ailesi giderek yüz yüze de görüşme yapabileceklerdir’’ dedi. 

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Yeşilay Bilgilendirdi
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