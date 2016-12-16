Yeşil Vadide buluştular

Kırıkkale Aşcılar ve pastacılar derneği üyesi Hakkı Can Cinkaya’nın girişimleriyle böyle bir program düzenlenirken öğrenciler aşçılara sorular yönetti. Düzenlenen seminerde ustalar iyi bir aşçı olmanın sırlarını öğrencilere anlattı.





Başarının sırrını da anlatan aşcılar, "İyi bir aşcı olmak istiyorsanız sürekli girişimci ve yeniliklere açık olmanız lazım. Başarıya giden yolda inanmak çok önemlidir. Biz bu yollardan geçerken ilk olarak bulaşık yıkadık. Kimse bulaşık yıkıyorum diye gocunmasın. Eğer mutfakta çalışıyorsanız gocunmak olmak. Sizler şuanda okuyorsunuz belki de geleceğin en önemli aşcıları olacaksınız."dediler.



