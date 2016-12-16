Ana SayfaGüncel

Yeşil Vadide buluştular

16 Aralık 2016 Cuma 05:17
Bu haber 145 kez okundu

Bahşılı Yeşil Vadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yozgat ve Ankara’dan aşcıları ve öğrencileri ağırladı. Birbirinden kaliteli aşçılar öğrencilere seminer verirken ayrıca uygulamalı olarak yemek yaparak öğrencilere ders verdiler.

Yeşil Vadide buluştular
Kırıkkale Aşcılar ve pastacılar derneği üyesi Hakkı Can Cinkaya’nın girişimleriyle böyle bir program düzenlenirken öğrenciler aşçılara sorular yönetti. Düzenlenen seminerde ustalar iyi bir aşçı olmanın sırlarını öğrencilere anlattı.

Başarının sırrını da anlatan aşcılar, "İyi bir aşcı olmak istiyorsanız sürekli girişimci ve yeniliklere açık olmanız lazım. Başarıya giden yolda inanmak çok önemlidir. Biz bu yollardan geçerken ilk olarak bulaşık yıkadık. Kimse bulaşık yıkıyorum diye gocunmasın. Eğer mutfakta çalışıyorsanız gocunmak olmak. Sizler şuanda okuyorsunuz belki de geleceğin en önemli aşcıları olacaksınız."dediler.

"İyi bir aşcı temiz olmalı"

Seminerden sonra mutfağa geçen aşcılar yemek yaparak öğrencilere uygulamalı olarak ders verdiler. İyi bir aşcının hijyenik ve temiz olunması gerektiğini söyleyen aşcılar, “İşinizde temizliği ön planda tutun. İyi bir aşcının sakalı olmaz, tırnakları kısa ve temiz olur, kafalarına muhakkak şapka takması gerekir.’’dediler.

Etkinliğe İç Anadolu Aşcılar ve pastacılar federasyonu başkanı Serkan Dursun, Ankara profesyonel Aşcılar Derneği Başkanı Mahmut Dolmacı, Yozgat Aşcılar ve pastacılar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Anpüder yönetim kurulu üyesi Zeynel Akgönül, İç Anadolu Aşcılar pastacılar federasyonu üyesi Hüseyin Çetinüz, Kırıkkale Aşcılar pastacılar Derneği Başkan yardımcısı Hakkı Can Çinkaya, Kırıkkale Aşcılar ve pastacılar derneği başkanı Muhammed Sarı katıldı.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2016 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim