Yeşil Vadide buluştular

Kırıkkale Aşcılar ve pastacılar derneği üyesi Hakkı Can Cinkaya’nın girişimleriyle böyle bir program düzenlenirken öğrenciler aşçılara sorular yönetti. Düzenlenen seminerde ustalar iyi bir aşçı olmanın sırlarını öğrencilere anlattı.
Başarının sırrını da anlatan aşcılar, "İyi bir aşcı olmak istiyorsanız sürekli girişimci ve yeniliklere açık olmanız lazım. Başarıya giden yolda inanmak çok önemlidir. Biz bu yollardan geçerken ilk olarak bulaşık yıkadık. Kimse bulaşık yıkıyorum diye gocunmasın. Eğer mutfakta çalışıyorsanız gocunmak olmak. Sizler şuanda okuyorsunuz belki de geleceğin en önemli aşcıları olacaksınız."dediler.
"İyi bir aşcı temiz olmalı"
Seminerden sonra mutfağa geçen aşcılar yemek yaparak öğrencilere uygulamalı olarak ders verdiler. İyi bir aşcının hijyenik ve temiz olunması gerektiğini söyleyen aşcılar, “İşinizde temizliği ön planda tutun. İyi bir aşcının sakalı olmaz, tırnakları kısa ve temiz olur, kafalarına muhakkak şapka takması gerekir.’’dediler.
Etkinliğe İç Anadolu Aşcılar ve pastacılar federasyonu başkanı Serkan Dursun, Ankara profesyonel Aşcılar Derneği Başkanı Mahmut Dolmacı, Yozgat Aşcılar ve pastacılar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Anpüder yönetim kurulu üyesi Zeynel Akgönül, İç Anadolu Aşcılar pastacılar federasyonu üyesi Hüseyin Çetinüz, Kırıkkale Aşcılar pastacılar Derneği Başkan yardımcısı Hakkı Can Çinkaya, Kırıkkale Aşcılar ve pastacılar derneği başkanı Muhammed Sarı katıldı.
Seminerden sonra mutfağa geçen aşcılar yemek yaparak öğrencilere uygulamalı olarak ders verdiler. İyi bir aşcının hijyenik ve temiz olunması gerektiğini söyleyen aşcılar, “İşinizde temizliği ön planda tutun. İyi bir aşcının sakalı olmaz, tırnakları kısa ve temiz olur, kafalarına muhakkak şapka takması gerekir.’’dediler.
Etkinliğe İç Anadolu Aşcılar ve pastacılar federasyonu başkanı Serkan Dursun, Ankara profesyonel Aşcılar Derneği Başkanı Mahmut Dolmacı, Yozgat Aşcılar ve pastacılar Derneği Başkanı Mustafa Çetin, Anpüder yönetim kurulu üyesi Zeynel Akgönül, İç Anadolu Aşcılar pastacılar federasyonu üyesi Hüseyin Çetinüz, Kırıkkale Aşcılar pastacılar Derneği Başkan yardımcısı Hakkı Can Çinkaya, Kırıkkale Aşcılar ve pastacılar derneği başkanı Muhammed Sarı katıldı.
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