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Yeşil seferberlik

YOZGAT’ta protokol mensupları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen fidan dikim töreninde kıraç topraklar yeşil fidan ile buluştu.

Yeşil seferberlik

YOZGAT’ta protokol mensupları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen fidan dikim töreninde kıraç topraklar yeşil fidan ile buluştu.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Yeşil seferberlik

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç tarafından verilen talimat ile birlikte başlatılan yeşil seferberlik kapsamında, Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan Erkoç Tepe’de Milli Eğitim Müdürlüğü Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapıldı. Erkoç Tepe mevkiinde geçen hafta protokol mensuplarının yaptığı fidan dikiminin ardından, bu hafta da öğrenciler aynı alana fidan dikti. Törene Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve daire müdürleri de katıldı. Vali Yurtnaç, 600 dekar alanda başlatılan ağaçlandırma çalışmasına öğrencilerle devam ettiklerini belirterek, toprağın bin  fidan ile buluştuğunu  aktardı. Vali Yurtnaç, Yozgat’ta yeşil alanları artırmak adına, okul bahçelerine 15 Nisan’a kadar 3 bin fidan daha dikileceğini, tüm kurum ve kuruluşların Yozgat’ı yeşertmek için katkı vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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