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Yeşil Kampüs protokolü imzalandı

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü ile ilçelerde bulunan yerleşkelerin ağaçlandırılmasına yönelik protokol imzaladı.

Yeşil Kampüs protokolü imzalandı

BOZOK Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü ile ilçelerde bulunan yerleşkelerin ağaçlandırılmasına yönelik protokol imzaladı.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Yeşil Kampüs protokolü imzalandı

Hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey ve Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz imza koydu.
Protokol çerçevesinde ağaçlandırılacak sahanın toprak analizleri, ağaçlandırmaya uygun alanlar için ağaçlandırma/toprak muhafaza uygulama ön etüt raporu ve dikilmesi planlanan fidanların temini Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Ağaçlandırma yapılacak alanların sınırlarının aplikasyonu, sahanın yangın ve diğer zararlı tehlikelerden korunması, fidanların sulaması üniversite tarafından gerçekleştirecek. Rektör Karacabey, Kampüs alanında şartlar gereği fazla ağaçlandırma olmadığını hatırlatarak, ağaçlandırmanın ve yeşillendirmenin zorluklarına rağmen, yeşil ve yaşanılabilir bir kampüs yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Karacabey, ‘Orman Genel Müdürlüğü ve Kayseri Bölge Müdürlüğümüz kampüs alanımızın yeşillenmesine bugüne kadar önemli katkılarda bulundu. Biz de öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve öğretim elemanlarımızın derslerden çıktıktan sonra rahat ve huzurlu bir kampüste yaşamalarını arzu ediyoruz” dedi.
Karacabey, Merkez kampüs alanı ve ilçelerdeki kampüs alanlarının yeşillendirilmesi suretiyle şehrin görünümüne, güzelliğine bir güzellik katmak istediklerini ifade etti. Karacabey, ‘Bu çalışma hem Yozgat’ımızın hem kampüsümüzün yeşillenmesine önemli bir katkıdır. Belirlenen alanların ağaçlandırılması kadar bunların yetiştirilmesi ve muhafazası da önemlidir’ diye konuştu.

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