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Yeşil kampanya

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı Beldesi’nde yeşil örtüyü artırmak amacıyla belediye tarafından kampanya başlatıldı.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:50
Yeşil kampanya

Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit, kasabanın yeşile bürünmesi, dört bir yanından mis gibi kokması, nefes alıp oksijen depolanabilmesi için, caddelere, sokaklara, mezarlıklara, Sırçalı dağına Ihlamur ağacı ile birlikte çeşitli ağaç fidanlarının dikiminin yapılacağını duyurdu. Başkan Koçyiğit, ‘’Yoğun talep üzerine kampanyayı başlatmış bulunmaktayız. Kampanyaya katılacak vatandaşlarımızın yapacakları yardımları, belediyemiz veznesine yatırmaları rica olunur. Fidan başı ortalama fiyat 100 liradır. Belediye hesabına yatan para ile fidan alımı yapılıp Ekim ve Kasım ayında dikilmeye başlanacaktır. Tüm hemşerilerime ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim’’ dedi. Başkan Koçyiğit, kampanya hakkında bilgi almak isteyenlerin (0532) 373 01 84 ve (0536) 217 5561 numaralı telefonlardan irtibata geçilebileceğini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Yeşil Kampanya
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