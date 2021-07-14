Gençlik ve Spor Bakanlığı GPDP Minik Ellerde Yeşeren Güzellikler Projesi kapsamında Yavuz Selim İlkokulu 4 sınıf gençlik grubu öğrencileri, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arıkan ve Proje Koordinatörü Emrah Açıkgöz ile beraber Kaymakam Selami Işık’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Işık, Minik Ellerde Yeşeren Güzellikler Projesi kapsamında Öğrenci ve Öğretmenlerini böyle bir sorumluluk projesinde yer aldıklarından dolayı tebrik etti. Minik Ellerde Yeşeren Güzellikler Projesi kapsamında Yavuz Selim İlkokulu 4 sınıf öğrencileri, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, esnaflar ile vatandaşlara gün içerisinde broşürler dağıttı.