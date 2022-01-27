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Yerlikaya’yı değerlendirdiler

Bir dönem Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Kaymakamlık görevini de yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın sık sık sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmesinden dolayı bir haberler.com isimli haber sitesi Vali Yerlikaya’yı değerlendirdi.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:53
Yerlikaya’yı değerlendirdiler

Haberler.com sitesinde yer alan haberde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ve basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen isimler arasında yer aldığı belirtildiği haberde, ‘’Peki, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli? Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi! Ali Yerlikaya kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başlayan Ali Yerlikaya, 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kaç yaşında nereli? İşte, Ali Yerlikaya hayatı ve biyografisi!
ALİ YERLİKAYA KİMDİR?
11.10.1968 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan Ali Yerlikaya, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı. 1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sırasıyla; Hilvan ( Şanlıurfa ) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır’’ denildi.

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Yerlikaya’yı Değerlendirdiler
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