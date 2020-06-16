Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
111162
ALTIN
380.030
DOLAR
6.8289
STERLİN
8.6614
EURO
7.7404

Yerli tohum tanıtıldı

Sorgun ilçesinde düzenlenen tarla günü etkinliğinde çiftçilere yerli tohum tanıtımı yapıldı.

16 Haziran 2020 Salı 00:11
Yerli tohum tanıtıldı

KONYA’da Alp Tarım tarafından üretilen ve Sorgun ilçesinde deneme ekimi yapılan soğuğa, hastalığa dayanaklı, verimi yüksek, yerli ve milli ekmeklik buğday, tarla günü etkinliğinde çiftçilere tanıtıldı.
Tarla günü etkinliği, Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık köyünde yapıldı. Alp Tarım Yönetim Kurulu Başkanı ziraat yüksek mühendisi Alptekin İlgün, yerli ve milli çeşit olan ‘Alp-1 Ekmekli Buğday’dan Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yaptıkları ekimle kıraç arazilerde dekar başına 450, sulu arazilerde ise dekar başına 850 kilogram verim alındığını söyledi.
İlgün, Alp-1 ekmeklik buğdayın soğuğa dayanıklı, tarla veriminin ve protein değerinin diğer türlere göre daha yüksek olduğunu belirtti.
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu da gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde gıdanın, bunun içinde özellikle buğday, ekmek, un ve unlu mamullerin öneminin bütün dünyada çok daha ön plana çıktığını ifade etti. Soylu, gıdayı üretmek için tohum gerektiğini kaydederek, "Türkiye'de  yerli ve milli tohumda en iddialı olduğumuz alanlardan biri özellikle buğday tohumculuğudur. 2019'da ürettiğimiz 1 milyon tonu aşkın tohumluğun yarıdan fazlası buğday tohumudur. Bunun için de TİGEM'lerin yanı sıra yerli firmalarımızın çok büyük bir payı ve katkısı var." dedi.
Soylu, Yozgat'ta Konya merkezli Alp Tarımın Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği özellikle Orta Anadolu bölgesine uygun soğuğa dayanıklı kalitesi iyi verim potansiyeli gerek kıraçta gerek sulanabilir alanlarda oldukça iyi bir performans gösteren yerli bir çeşidin tanıtımı yapıldığını aktardı. Soylu, "Bu etkinliklerin artarak devam etmesi ve çiftçilerimizin yerli tohumları daha fazla tanıması ve daha geniş alanlarda ekim bulması, gerek katma değerin ülke içinde kalması gerekse yerli firmaların desteklenmesi açısından son derece önemli. Çiftçinin yeni çeşitlerle tanıştırılması hem verimliliği hem kalitenin yükseltilmesi açısından hem de bölge hem ülke tarımına ciddi katkılar sağlayacaktı." ifadelerini kullandı.
Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de tarımın gelişmesi için yerli ve milli tohumun önemli olduğunu vurguladı.  Açıkgöz, "TİGEM aracılığıyla yerli tohum üretiminin yanında özel sektörün de bu işin içinde yer alması ülke tarımının gelişmesi açısından son derece önemlidir. Bugün de ilimizde Alp Tarım tarafından üretilen yerli bir tohum tanıtıldı. Bizler de bilgi aldık, yerli tohumların çiftçi ile buluşturulması açısında bu tanıtım iyi oldu" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Yerli Tohum Tanıtıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veda etti…
Veda etti…
Sikke ele geçirildi.
Sikke ele geçirildi.
Camilerde restore
Camilerde restore
6 kişi tutuklandı
6 kişi tutuklandı
Konut satışları
Konut satışları
Yozgatlılardan önemli karar
Yozgatlılardan önemli karar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim