Yerli otomobil heyecanlandırdı

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, ‘Türkiye'nin Otomobili’ ile gurur duyduğunu söyledi. Bakıcı, "Tanıtım programını gözlerimiz dolarak izledik. Çok gecikmiş, bugüne kadar çoktan yapılması gerekiyordu. İnşallah fabrika yapılıp seri üretim başlarsa başarılı olacağına inanıyorum. Modeller de güzel seçilmiş" dedi. Vatandaşlardan Harun Çelik de yerli otomobilin ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Hülya İpek ise, "Çok sevinçliyim, Türkiye yakışanı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Çok geç kalındı aslında. Devrim arabaları hayata geçmiş olsaydı benimle yaşıt olacaktı ama zararın neresinden dönülürse kardır. Türkiye'mi kutluyorum" diye konuştu. Ufuk Ilgın da otomobilin çok modern olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Dışa bağımlılığı azaltacak bir adım" ifadelerini kullandı.