YERLi MALI YURDUN MALI

YATIRIM yapmanın, yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığı ‘Yerli Malı Haftası’ etkinlikleri, son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş, pandemi dönemi nedeniyle de akıllara gelmedi. Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını amaçlayan yerli malı haftası, Kadışehri ilçesinde, uzaktan eğitim uygulaması kapsamında değerlendirilip, kutlandı. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Tutum yatırım ve Türk malları haftası’ nedeniyle, öğrenciler öğretmenlerinin ve ailelerinin desteği ile yerli malı ürünleri sergileyip, tanıma imkanı buldular. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Uzaktan ama birlikte yürümeye devam ettiğimiz bugünlerde ülkemizi bağımsız ve müreffeh kılacak yatırımlarımızın haftasını kutladık. Emeği geçenlere, her evi bir okul kılan öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ederim’’ dedi. Ülkemizde üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini arttırmak için her yıl çeşitli etkinliklerin düzenlediği Yerli Malı Haftası, geçtiğimiz hafta kutlandı. Yerli Malı haftasında gerçekleştirilen etkinliklerin başında okullarda okunan Yerli Malı Haftası şiirleri geliyor. Ancak, bu yıl pandemi nedeniyle öğrenciler şiirlerini de yerli malı ürünleri de evlerinde sergileyerek kutlamaya çalıştı.

HAFTANIN AMACI

Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edildi. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmişti. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi. Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ‘yerli malı kullanmanın önemi’ vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır.