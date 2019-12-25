Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olan kısaca ‘Yerli Malı Haftası’ olarak bilinen hafta 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi, toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edildi. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış, bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştı. Yabancı ülkelerin ürünlerini kullanmak yerine, Türkiye´de üretilen ürünler ile bilinç sağlamak isteyen Yerli Malı Haftası, 1946 yılından bu yana kutlanıyor. Yerli malının kullanımına dair bir bilinç oluşturma amacıyla her yıl gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası, bu yıl da Aydıncık ilçesindeki okullarında etkinliklere ile kutlandı. Okullardaki etkinliklere Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Şube Müdürü Ali Kaplan, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.