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Yerli çeşit umut veriyor

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ekimi yapılan yerli ekmeklik buğday veriminin yüksek olması bekleniyor.

30 Haziran 2020 Salı 00:34
Yerli çeşit umut veriyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı ekimi yapılan yerli buğday veriminin yüksek olduğu belirtildi.
Tarım Müdürlüğü teknik personeli, ekim yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Yerli tohumlarla ekim ve üretime devam edildiği belirtilerek, ‘Bakanlığımız Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescil edilmiş olan Bozkır çeşidi Ekmeklik Buğday, çok güzel görünüyor. Kıraç alanlarda çok güzel sonuç veriyor. Kuraklığa daha dayanıklı olan yerli buğday tohumundan, geçen yıl taban olmayan arazide dekarda 300 kilo verim almıştık. Bu yılda iyi görünüyor. Çiftçilerimize tavsiye ediyoruz’’ denildi.

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