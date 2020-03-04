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Yerleşkeye yeni kapı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi içerisinde yer alan İlahiyat Fakültesi ve Uygulama Cami bölgesine giriş için yeni kapı yapılmasına yönelik inşaat çalışmalarına başlandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:09
Yerleşkeye yeni kapı

Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Tesis Alanları ve öğrenci yurtlarının içinde yer aldığı yerleşke, Bilal Şahin Batı Kampüsü olarak düzenlenmesine karar verildi. Bilal Şahin Batı Kampüsü giriş kapısının altyapı çalışmaları dualar ile başladı. Giriş kapısının 10 gün içinde yapımına başlanılacak olup peyzaj düzenleme çalışmalarıyla birlikte iki ayda tamamlanması planlanmakta. Kapının yapım maliyeti hayırsever İş Adamımız Bilal Şahin tarafından karşılanacak.

Anahtar Kelimeler:
Yerleşkeye Yeni Kapı
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