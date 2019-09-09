YERLE BiR EDiLDi!

Yozgat Belediyesi, tarihi Yozgat Valiliği binasına taşındıktan sonra, önce eski hizmet binasının eklentileri ile sebze halinin bir bölümünü yıktırdı. Hal ve Düğün salonun bulunduğu bölgeye Ticaret Merkezi yapıldı. Eski hizmet binasında ise önce tadilat yapılıp, bazı birimlerin bu binada hizmet vermesi sağlandı. Ancak, binada yapılan inceleme sonucunda ‘çürük’ olduğu ileri sürülerek, Yozgat Belediyesi tarafından, binanın eski Valilik ek binası ile birlikte yıkımına karar verildi. Yıkım çalışmalarına belediyenin eski hizmet binasından başlanıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kent siluetini bozan, riskli olan iki binanın yıkımı yönünde karar aldıklarını, yıkım çalışmalarına da başlanıldığını söyledi. Köse, “Eski Belediye Hizmet Binası ve Eski Hükümet Konağı’nın yıkım ihalesinin ardından binaların yıkımına da başlanıldı. Her iki binamız için deprem risk analizlerini yaptırdık. Bu binalar riskli statüde çıktı. Ekip arkadaşlarımızla görüşerek bu binaların yıkımının uygun olacağı kanaatine vardık. Eski Belediye Hizmet binasının zaten bir kısmı yıkılmıştı. Kalan kısımda bizim bazı birimlerimiz çalışıyordu. Ancak etrafı yıkıldıktan sonra bina çok çirkin bir görüntü oluşturdu. Bina bir şehir merkezine yakışmayacak şekilde duruyordu. Aynı şekilde eski hükümet konağı da zaten sıkışık olan şehrimize daha kasvetli bir görüntü oluşturuyordu. Binalarımızın yıkımı gerçekleştikten sonra buralara daha şık daha modern ve kullanışlı yeni binalar yapmak için projelerimizi hazırlayacağız’’ diye konuştu.