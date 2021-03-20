Yerköy’ün Şair ve Ozanları

HATAY ilinde ikamet eden Yerköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Gazeteci-Yazar-Araştırmacı Erhan Palabıyık tarafından hazırlanan ‘Yerköy Şairler, Yazarlar ve Ozanlar’ adlı kitap ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanarak, basıma hazır hale getirildi. Kitabın iki cilt halinde basımının yapılacağı öğrenildi. Kitabın yazarı Palabıyık, yıllardır derlediği binlerce şiir, şairlere ait beyitleri bir kitapta topladığını kaydetti. Palabıyık, ‘’Yerköy doğumlu olan Şair, Yazar ve Ozanların eserlerini 710 sayfalık bir kitapta bir araya getirdim. Yerköy’ün çok önemli değerleri var. Bunlara ait şiir ve kitaplar günümüzde halen güncelliğini korumaktadır. Bunların bir kitapta toplanması ve yayınlanması zaruri olmuştu, aksi taktirde kaybolup gideceklerdi. Bir nevi ben bunları derlemekle, arşivde oluşturmuş oldum’’ dedi. Palabıyık, halk aşıklarının günlük olarak söyleyip geçtiklerini, bunların tüm sözlerinin kayıt altına alınması gerektiğini, bu nedenle 1990 yılından bu yana derleme ve incelemeler yaptığını anlattı. Daha önce ‘Bizim Yerköy’ adlı kitap çalışmasını yayınladığını hatırlatan Palabıyık, ‘’Yazarlar tüm ülkemiz genelinde tanınmalarına rağmen nereli oldukları bilinmemektedir. Genişçe yaşam öykülerine yer vererek kamuda tanınmalarına yardımcı oldum. Hazırladığım kitabın içindeki şair, yazar ve ozanların tamamına yakınına ulaşmaya özen gösterdim’’ ifadelerini kullandı. Palabıyık, kitabın yayınlanması konusunda Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın da destek sözü verdiğini sözlerine ekledi.