Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1529
ALTIN
405.090
DOLAR
7.2325
STERLİN
10.0099
EURO
8.5999

Yerköy’ün Şair ve Ozanları

Gazeteci-Yazar-Araştırmacı Erhan Palabıyık tarafından hazırlanan ‘Yerköy Şairler, Yazarlar ve Ozanlar’ isimli kitabın tüm hazırlıkları tamamlanarak, baskıya hazır hale getirildi.

20 Mart 2021 Cumartesi 00:40
Yerköy’ün Şair ve Ozanları

HATAY ilinde ikamet eden Yerköy ilçesi nüfusuna kayıtlı Gazeteci-Yazar-Araştırmacı Erhan Palabıyık tarafından hazırlanan ‘Yerköy Şairler, Yazarlar ve Ozanlar’ adlı kitap ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanarak, basıma hazır hale getirildi. Kitabın iki cilt halinde basımının yapılacağı öğrenildi. Kitabın yazarı Palabıyık, yıllardır derlediği binlerce şiir, şairlere ait beyitleri bir kitapta topladığını kaydetti. Palabıyık, ‘’Yerköy doğumlu olan Şair, Yazar ve Ozanların eserlerini 710 sayfalık bir kitapta bir araya getirdim. Yerköy’ün çok önemli değerleri var. Bunlara ait şiir ve kitaplar günümüzde halen güncelliğini korumaktadır. Bunların bir kitapta toplanması ve yayınlanması zaruri olmuştu, aksi taktirde kaybolup gideceklerdi. Bir nevi ben bunları derlemekle, arşivde oluşturmuş oldum’’ dedi. Palabıyık, halk aşıklarının günlük olarak söyleyip geçtiklerini, bunların tüm sözlerinin kayıt altına alınması gerektiğini, bu nedenle 1990 yılından bu yana derleme ve incelemeler yaptığını anlattı. Daha önce ‘Bizim Yerköy’ adlı kitap çalışmasını yayınladığını hatırlatan Palabıyık, ‘’Yazarlar tüm ülkemiz genelinde tanınmalarına rağmen nereli oldukları bilinmemektedir. Genişçe yaşam öykülerine yer vererek kamuda tanınmalarına yardımcı oldum. Hazırladığım kitabın içindeki şair, yazar ve ozanların tamamına yakınına ulaşmaya özen gösterdim’’ ifadelerini kullandı.  Palabıyık, kitabın yayınlanması konusunda Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın da destek sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Yerköy’ün Şair Ve Ozanları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TALEPLERi ALIYOR
TALEPLERi ALIYOR
REKORTMENLER BELLi OLDU
REKORTMENLER BELLi OLDU
Şehit adına kütüphane
Şehit adına kütüphane
Tavşan tedavi edildi
Tavşan tedavi edildi
Başkana teşekkür
Başkana teşekkür
Dede mesleğine İş-Kur desteği
Dede mesleğine İş-Kur desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim