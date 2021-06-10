Yerköy’e mesire alanı

Başkan Yılmaz, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin modern bir mesire alanına sahip olacağını söyledi. Belediye ekiplerince, mesire alanında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, ‘’İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kale Mahallesinde yapımına başladığımız 15 dönüm alana sahip mesire alanımızda yapılan çalışmalarımız sona yaklaşmış bulunmaktadır. Mesire alanımız içerisinde ailelerin rahatça otura bilecekleri oturacakları ve piknik yapacakları alanlar, çocuklar için oyun grupları, mescid, tuvalet alanı olacaktır’’ dedi. Başkan Yılmaz, bunların yanı sıra mesire alanı içerisinde 24 saat güvenliğin sağlanacağını bildirdi. Yılmaz, ‘’Mesire alanımız belediyemiz tarafından işletilecektir. İnşallah ilçemiz doğayla iç içe, vatandaşımızın ailesiyle birlikte şehir gürültüsünden uzak kalarak dinlenebileceği bir yer olacaktır” dedi. Başkan Yılmaz, mesire alanın en kıza zamanda ilçe halkının hizmetine açılacağının altını çizdi. (Ferhat Kayhan)

