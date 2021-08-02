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Yerköy’den Manavgat'a destek

Yozgat’ın Yerköy ilçe belediyesi, Antalya Manavgat’ta çıkan yangına müdahale için ekip gönderdi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:47
Yerköy’den Manavgat'a destek

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangının söndürülmesine katkıda bulunmak amacıyla, belediye itfaiye ekibin gittiğini söyledi. Yılmaz, Manavgat'ta meydana gelen ve geniş bir alana yayılarak kontrol altına alınamayan orman yangını bölgesinde yapılan çalışmalara destek olmak için itfaiye ekibinin yola çıktığını bildirdi.  Yılmaz, ‘’Antalya Manavgat'ta hain ellerin ciğerlerimizi yaktığı orman yangınıyla mücadele eden ekiplere destek olmak ve çalışmalara katılmak üzere hazırlanan Yerköy Belediyesi İtfaiye ekibimiz Yozgat Valiliği koordinesinde bugün yola çıktı. Cenab-ı Allah, günlerdir yangın bölgelerinde, özveriyle mücadeleler veren ekiplerimizin ve bu mücadeleye katılmak için yola çıkan mesai arkadaşlarımın yar ve yardımcı olsun. Yaşanılan bu zor günleri inşallah el birliğiyle atlatacağız. ”dedi. Başkan Yılmaz, yangın dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. (Ferhat Kayhan/Yerköy)

Anahtar Kelimeler:
Yerköy’den Manavgata Destek
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