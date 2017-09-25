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Yerköy’den Kırşehir’e hat

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırşehir'de katıldığı törenlerde yaptığı konuşmada, hem Kırşehir hem de Yozgat ile ilgili yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Yozgat Milletvekillerinin de katıldığı Başbakan Yıldırım'ın Kırşehir ziyaretinde verdiği çevre yolu müjdesi, Yozgatlıların aklına 'Bize yokmu?' sorusunu getirdi.

Yerköy’den Kırşehir’e hat

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırşehir'de katıldığı törenlerde yaptığı konuşmada, hem Kırşehir hem de Yozgat ile ilgili yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Yozgat Milletvekillerinin de katıldığı Başbakan Yıldırım'ın Kırşehir ziyaretinde verdiği çevre yolu müjdesi, Yozgatlıların aklına 'Bize yokmu?' sorusunu getirdi.

25 Eylül 2017 Pazartesi 07:05
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Yerköy’den Kırşehir’e hat

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırşehir’de yollar, hastaneler, tarımsal destekler, birçok hizmetlerin yapıldığını, bundan sonra da yapılacağını belirterek, devam eden İpekyolu Hızlı Tren Projesi kapsamında, Yerköy ilçesinde kurulacak istasyondan Kırşehir’e demiryolu bağlantısı yapılacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, ‘’Ankara’dan Kırıkkale-Yerköy-Yozgat’a giden tren hattının Yerköy’den buraya yolunu yapacağız, o istasyona Kırşehirliler daha rahat ulaşacak. Önümüzdeki yıllarda Mersin’e giden tren hattı da ayrıca yapılacak. Yeter ki 15 Temmuz’da ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktığımız gibi sahip çıkalım hainlere fırsat vermeyelim’’ dedi. 
Kırşehir-Aksaray-Ulukışla demiryolu hattı projesi, Ankara-Tiflis bağlantılı İpekyolu Hızlı Tren projesi ile entegre edilecek. Devam etmekte olan Ankara-Yozgat-Sivas-Kars hızlı tren projesinin ilk etabını oluşturan Ankara-Yozgat arasında yer alan Yerköy ilçesi Sekili bölgesinde büyük bir gar oluşturup, merkez haline getirilecek. Bu merkezden, Kırşehir-Aksaray-Antalya bağlantılı demiryolu ile birlikte, Ankara-Kayseri, Yerköy-Çorum-Samsun bağlantılı demir yolu projeleri de planlaması yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında, Karadeniz, Akdeniz, Çukurova, Ankara’dan gelen yolcular, diğer bölgelere hızlı tren ile aktarmalı olarak ulaşabilecek.

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