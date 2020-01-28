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Yerköy’den ilk yardım yola çıktı

YERKÖY Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlara yardım amacıyla başlattığı kampanya doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç malzemeleri kamyona yüklenerek, bölgeye sevki yapıldı.

Yerköy’den ilk yardım yola çıktı

YERKÖY Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlara yardım amacıyla başlattığı kampanya doğrultusunda hazırlanan ihtiyaç malzemeleri kamyona yüklenerek, bölgeye sevki yapıldı.

28 Ocak 2020 Salı 03:45
Yerköy’den ilk yardım yola çıktı

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, depremde hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan Rahmet, aileleri ve aziz milletimize baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Başkan Yılmaz, ‘’Belediyemiz tarafından, bölgede yaşayan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere başlatmış olduğumuz yardım kampanyamız devam etmektedir. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlarımızın, Kuru Gıda, Battaniye, Katalitik Soba, Yaşam malzemeleri gibi yardımlarını Belediye hizmet binamızda oluşturulan yardım masasına ulaştırmalarını rica ediyorum’’ dedi. Başkan Ferhat Yılmaz, toplanan ve belediyenin katkıları ile sağlanan malzemelerden oluşan ilk kamyonu bölgeye sevk ettiklerini kaydetti. Yılmaz, ‘’Elazığ ilimize yardımlarımızı götürmek üzere aracımız yola çıkmıştır. Hayırlı şekilde ulaşmasını temenni ederiz. Elazığlı kardeşlerimizin acılarını paylaşmak, yaralarını sarmak için başlatmış olduğumuz yardım kampanyamıza omuz vererek kardeşlerine ellerini uzatan bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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Yerköy’den Ilk Yardım Yola çıktı
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