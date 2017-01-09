Yerköy’den Halep’e…

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, "Halep'e Yol Açın" sloganıyla başlatılan yardım seferberliğinin, Türkiye'nin dört bir yanından destek gördüğü belirtildi.

Halep'teki katliama "dur" demek için Yurdun dört bir yanından toplanan yardımlar Halep’e gönderilirken Yerköy’lü vatandaşlarda Halep için el uzatarak giyim, gıda ve bir çok ihtiyaç malzemesi İHH İnsani Yardım Vakfı görevlilerince bir tır dolusu yardım toplandı. Yardım tırı Cuma namazına müteakiben Yerköy Molla Hüsrev camii önünde okunan duaların ardından yola çıktı.

"Burada kalem kalem depolanan acil yardım malzemeleri, işgal altındaki Halep merkezinden kırsal kesime ve İdlib'e göçmek zorunda kalan mültecilere ulaştırılıyor. Özellikle kış aylarında ihtiyaç listeleri iyice kabaran Halepli mültecilere ulaşan acil yardım paketleri, acıları bir nebze de olsa dindiriyor. Kuru bakliyattan temizlik ürünlerinden elbiselere kadar birçok malzemeyi kapsayan acil yardımların ayrıca İHH'nın İdlib kırsalında yeni inşa ettiği çadır kentlere ulaştırılması hedefleniyor."