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Yerköy’deki saklı tarih

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Yozgat Bozok Üniversitesi adına Yozgat İli ve İlçelerinde 'Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin' araştırıldığı Arkeolojik Yüzey araştırması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yerköy’deki saklı tarih

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile Yozgat Bozok Üniversitesi adına Yozgat İli ve İlçelerinde 'Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin' araştırıldığı Arkeolojik Yüzey araştırması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Yerköy’deki saklı tarih

YERKÖY ilçesinde bulunan tarihi ‘Uyuz Hamamı’ bölgesinde, saklı bir tarihin bulunduğu belirtilerek, yapılacak kazı çalışmalarıyla ortaya çıkartılacak tarihi kalıntıların turizm sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlayacağı kaydedildi. Yerköy İlçe merkezine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan Uyuz Hamamının, sit alanı içerisinde bulunduğu, 1988 yılında Yozgat Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kısa süreli sondaj kazısında Roma Dönemine ait sikkeden yola çıkılarak bölgede, MS 307-340 tarihlerinde bölgenin iskan edildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan tespit çalışmalarında Uyuz Hamamı'nın batısında yaklaşık 50 metre mesafede yine aynı döneme ait seramik ocağının bulunduğu da kaydedildi. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yerköy ilçesinde Roma dönemi kalıntılarına rastlanılan bölgede ‘saklı bir tarihin’ bulunduğuna dikkat çekerek, burasının devlet desteğiyle kazılarak, gün yüzüne çıkartılması gerektiğini söyledi. Rektör Karadağ, bu alanda üniversite bünyesinde doçent düzeyinde bir ismin bulunmaması nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi’nden iki akademisyenin bölgede kazılara yönelik tespit çalışması yaptıklarını, önemli bulgulara rastladıklarını anlattı. Prof. Dr. Karadağ, ‘’Yerköy Kaymakamıyla da görüştük, orasıyla ilgili güzel bir proje var. Yerköy ilçesindeki tarihi yapının gün yüzüne çıkartılması noktasında üniversitemiz kayıtsız değil. Hazırlanan çalışma programı, üniversitemizin de içerisinde bulunduğu, devletimizin desteği ile uygulamaya konulup, kazılara başlandığında, ortaya önemli bir tarihi bulgumlar çıkacağına inanıyoruz. Burada üzerimize düşeni yapacağız. Yerköy ilçesindeki bu gizli kalan, toprak altındaki tarihi alan gün yüzüne çıktığında sadece Yerköy değil, tüm bölge, Türkiye bu alandaki turizm potansiyelinden yararlanacaktır’’ diye konuştu.

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