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Yerköy’de Uyar seçildi

YOZGAT Merkez ve ilçe Kongrelerini sürdüren CHP, Yerköy ilçe başkanını da belirledi.

Yerköy’de Uyar seçildi

YOZGAT Merkez ve ilçe Kongrelerini sürdüren CHP, Yerköy ilçe başkanını da belirledi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 03:13
Yerköy’de Uyar seçildi

CHP Yerköy İlçe Örgütü Kongresi’nde üç aday yarıştı. Kongreye CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile çok sayıda partili katıldı. Erdem Koyunbaşoğlu, Sancak Yılmaz ve Hakan Uyar başkanlık için yarıştı. Kongrede, en fazla oyu alan Hakan Uyar, CHP Yerköy İlçe Başkanı seçildi. Milletvekili Ali keven, Yerköy’de diğer ilçelerde olduğu gibi demokrasinin kazandığını belirterek, ‘’Tüm partililerimiz tercihlerini kullanarak, partimizin ilçe başkanını belirledi. İktidara yürüyen bir CHP için tüm partililerimiz özveriyle çalışmalarını sürdüreceklerdir’’ dedi. 

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Yerköy’de Uyar Seçildi
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