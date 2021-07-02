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Yerköy’de temeller atıldı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yapımı planlanan yeni Mezbahane ve Hayvan Pazarı’nın temeli törenle atıldı.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:41
Yerköy’de temeller atıldı

Yerköy Belediyesi 15 dönüm alan üzerine inşa edilecek modern mezbahane ile hayvan satış pazarı temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, yapımına başlanan mezbahane ve hayvan satış pazarının tamamlanmasıyla birlikte ilçe halkına hijyenik bir ortamda hizmet verileceğini söyledi. Modern mezbahanenin ve hayvan satış pazarının seçim vaatleri arasında yer aldığını hatırlatan Yılmaz, ‘’Yerköy ilçemiz gerek tarım alanında olsun gerekse hayvancılık konusunda önemli bir konuma sahiptir. Yerköy Belediyesi olarak, ilçemiz halkına ve diğer il ve ilçelere daha iyi hizmet etmek için seçim vaatlerimiz arasında da yer alan hayvan pazarı ve modern kesim hanemizin temelini atmış bulunmaktayız’’ dedi. Temeli atılan tesislerin yapımında kesinlikle kredi kullanılmadığına vurgu yapan Yılmaz, ‘’Tamamen kendi öz kaynaklarımız kullanılarak yapılmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçemize modern bir mezbahaneye kavuşmuş olacaktır. Şuan aktif durumda olan hayvan pazarı ve mezbahanemiz şehrin girişi olması nedeniyle kötü bir görünüme sebep olmaktadır. İlçemiz hem bu kötü görünümden kurtulmuş olacak hem de modern bir mezbahaneye sahip olacaktır. Şimdiden tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. (Ferhat Yılmaz/Yerköy) 

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Yerköy’de Temeller Atıldı
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