Yerköy’de ağaçlandırma

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, çirkin bir görüntü oluşturan ilçe merkezindeki yol kenarları ve orta refüjlerinde planladıkları ağaçlandırma çalışmasının devam ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, Çiçekdağı ve Yozgat bağlantılı ana yollar ile birlikte ilçe merkezindeki caddelerde ağaçlandırma çalışması yaptıklarını kaydetti. Çalışmalar devam ederken, sosyal medya hesaplarından da ‘çam-meyve ağacı’ tartışması başladı. Yerköylüler, çam ağacı yerine meyve ağacının dikilmesini önerdi. Çam ağaçlarının çok geç büyüdüğüne dikkat çekilip, bunların yerine meyve, akasya, ıhlamur gibi ağaçların dikiminin yapılmasının daha doğru bir tercih olabileceği gündeme getirildi.