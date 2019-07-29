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Yerköy yatırımcı bekliyor

YERKÖY ilçesi Beyazitoğlu bölgesinde bulunan termal su kaynaklarını da içerisine alan toplam tamamı 4 milyon 967 bin 427,75 metrekarelik Turizm Bölgesi içerisinde yer alan 56 bin 500 metrekarelik alanda turizm yatırımı yapacak olanlara 49 yıllığına tahsis edilecek.

Yerköy yatırımcı bekliyor

YERKÖY ilçesi Beyazitoğlu bölgesinde bulunan termal su kaynaklarını da içerisine alan toplam tamamı 4 milyon 967 bin 427,75 metrekarelik Turizm Bölgesi içerisinde yer alan 56 bin 500 metrekarelik alanda turizm yatırımı yapacak olanlara 49 yıllığına tahsis edilecek.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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Yerköy yatırımcı bekliyor

Yozgat Genç Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, daha önce Tarım Bakanlığı tarafından işletilen, ancak özelleştirme kapsamındayken yaptıkları başvuru sonucunda alanın bir bölümünün Bozok Üniversitesi’ne tahsis edildiğini diğer kısmının da, termal kaynakların bulunduğu bölgenin ise Turizm Bölgesi olarak ilan edildiğini hatırlattı. Kaymakam Ali Ada ile bir araya gelen Başkan Çelik,  100’üncü Yıl Mahallesi sınırları içerisinde yer alan turizm alanındaki 56 bin 500 metrekarelik alanda 3 katlı 340 yatak kapasiteli turizm konaklama tesisinin yapılabileceğini bildirdi. Çelik, yatırımcıların yatırım için beklendiğini de sözlerine ekledi. 

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YozgatYozgat HaberYerköy
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