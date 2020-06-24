Yerköy, turizme açılmalı

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yerköy ilçesinin Termal Turizm Bölgesi olmaktan çıkartılmasına tepki gösterdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru önergesine gelen cevabı kamuoyuyla paylaştı. Keven, Yerköy’ün tekrar Termal Turizm Bölgesi ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Yozgat genelinde mevcut olan termal kaynakların turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yönünde ki önerilerimi gerek bakanlığa soru önergeleriyle gerekse bütçe görüşmeleri sırasında Sayın Bakan’a defalarca ilettim’’ dedi. Keven, soru önergelerine verilen cevapta Yerköy Güven-Çiçekdağı Bulamaçlı-Mahmutlu Termal Turizm Bölgesi’nin varlığından bahsedilirken, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre burasının termal turizm bölgesi olmaktan çıkarılarak, iptal edildiğine yer verildiğini bildirdi. Keven, ‘’Bununla ilgili yöneltmiş olduğum soru önergeme gecikmeli de olsa cevap yazısı geldi. Yerköy’de bulunan termal kaynakların değerlendirilmesi için çabalarken burayı Termal Turizm Bölgesi olmaktan neden çıkarttınız? Bunun cevabını soruyorum. Sayın Bakan ise gönderdiği cevapta, ‘2008’den beri bir başvuru olmadığı için iptal ettik’ diyor. Acaba diğer bölgelerde yatırımcının biri gidip biri mi geliyor? Yatırımcıya yeterince destek verilmezse yeterince tanıtım yapılmazsa yatırımcılar nasıl gelecek? Verilen bu cevabı Yerköy halkı kabul etmiyor. Ben seçildiğim günden beri ilçelerimizin potansiyelleri açığa çıkarılsın iş alanı açılsın göç olmasın diye çabalarken Yerköy ilçesinin sanki cezalandırılıyormuş gibi Termal Turizm Bölgesi olmaktan çıkartılmasını kabul etmiyorum. Bunun açıklaması bu olamaz. İlçelerimiz neden bir Kozaklı olmasın, neden bir Sandıklı olmasın? Yeterince ilgi ve tanıtım ile yatırımcının istediği krediler teşvikler verilirse eminim pek çok yerli ve yabancı yatırımcı Yozgat’a gelecektir. Neden yatırımcı gelmiyor diye düşünüp gerekli çalışmalar yapılacağı yerde yatırımcı gelmiyor diye Termal Turizm Bölgesi’ni iptal etmeyin! Bakanlık yetkilileri derhal bu yanlıştan dönmeli ve Yerköy’ü tekrar Termal Turizm Bölgesi ilan etmelidir” diye konuştu.