Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1092
ALTIN
459.588
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7421
EURO
8.7200

Yerköy su ile buluşacak

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy ilçesindeki İnandık Barajı inşaatında incelemelerde bulundu. Başer, barajın hizmete açılmasıyla birlikte sulanacak tarım alanlarında ürünün hem kalitesinin artacağını hem de ürün çeşitliliğinde farklılaşma olacağını bildirdi, ‘’Üreticimiz daha fazla ve daha kaliteli ürünler alacaktır’’ dedi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:31
Yerköy su ile buluşacak

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy ilçesinde yapımı devam eden, tamamlandığında 2 bin 875 hektar alanı sulayacak İnandık Barajı inşaatını inceledi. Müteahhit firma ve Devlet Su İşleri yetkililerinden bilgi alan Başer, İnandık Barajı tamamlandığında bölge çiftçisine ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yerköy ve civarındaki tarım alanlarının suya kavuşup, ürün çeşitliliğinin artacağını anlatan Başer, "İnandık Barajı 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplam 2 bin 875 hektar alanı sulayacak. Sulamanın başlanmasıyla çiftçimiz daha fazla ve kaliteli ürün elde edecek" dedi. Başer, tarımsal çeşitliliği artırmak, boşa akan suların tarıma kazandırılması maksadıyla Baydiğin ve Akdağmadeni Çalışkan göletlerini de tamamladıklarını kaydetti. Başer, İnandık ve Oğulcuk Barajları ile Sarıhamzalı, Bahadın, Erkekli, Gevrek, Bahçecik ve Eymir göletlerinin yapımının devam ettiğini vurguladı. Milletvekili Başer, bu yatırımların tamamlanarak ekonomiye kazandırılmasıyla Yozgat tarımının çeşitlilik kazanarak büyük gelişme göstereceğini bildirdi. Milletvekili Yusuf Başer, Millete ne söz verdilerse, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerine vurgu yaparak, 65 yıldır geçmiş iktidarlar döneminde gündeme getirilen ve yapımına bir türlü başlanılmayan İnandık Barajı’nın iktidarları döneminde tamamlanacağını, Yerköy’ü suyla buluşturacaklarının altını çizdi. Devlet Su İşleri yetkilileri ve müteahhit firmadan bilgi alan Başer, İnandık Barajının 2023 yılına kadar bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Başer, “Baraj tamamladığında Yerköy ve civarındaki tarım alanları sulanıp, üründe çeşitliliğin artarak daha fazla ve kaliteli ürünler alınacaktır. Barajdan salınacak 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplam 28 bin 750 dekar tarım arazisi sulanacaktır” diye konuştu. Baraj inşaatında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başer, Barajda gövde altı sıyırma kazıları ve ana kaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneylerin tamamlandığını, temel betonu imalatına başlandığını, Sağ sahilde yamaç kazısı ve temel atma devam ederken, sol sahilde temel betonu imalatı devam etmekte olduğunu bildirdi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in İnandık Barajı inşaat sahasındaki incelemelerine AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli ve İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak’ta eşlik etti. 

Anahtar Kelimeler:
Yerköy Su Ile Buluşacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uğurcan Gülay Yozgatspor’da
Uğurcan Gülay Yozgatspor’da
Vaka sayısı artıyor
Vaka sayısı artıyor
Asfalt serimi başladı
Asfalt serimi başladı
Eğitimcilere maske
Eğitimcilere maske
Hastane ziyareti
Hastane ziyareti
Dezenfekte Dağıtıldı
Dezenfekte Dağıtıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim