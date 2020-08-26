Yerköy su ile buluşacak

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yerköy ilçesinde yapımı devam eden, tamamlandığında 2 bin 875 hektar alanı sulayacak İnandık Barajı inşaatını inceledi. Müteahhit firma ve Devlet Su İşleri yetkililerinden bilgi alan Başer, İnandık Barajı tamamlandığında bölge çiftçisine ekonomik olarak önemli katkı sağlayacağını söyledi. Yerköy ve civarındaki tarım alanlarının suya kavuşup, ürün çeşitliliğinin artacağını anlatan Başer, "İnandık Barajı 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili'nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplam 2 bin 875 hektar alanı sulayacak. Sulamanın başlanmasıyla çiftçimiz daha fazla ve kaliteli ürün elde edecek" dedi. Başer, tarımsal çeşitliliği artırmak, boşa akan suların tarıma kazandırılması maksadıyla Baydiğin ve Akdağmadeni Çalışkan göletlerini de tamamladıklarını kaydetti. Başer, İnandık ve Oğulcuk Barajları ile Sarıhamzalı, Bahadın, Erkekli, Gevrek, Bahçecik ve Eymir göletlerinin yapımının devam ettiğini vurguladı. Milletvekili Başer, bu yatırımların tamamlanarak ekonomiye kazandırılmasıyla Yozgat tarımının çeşitlilik kazanarak büyük gelişme göstereceğini bildirdi. Milletvekili Yusuf Başer, Millete ne söz verdilerse, verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerine vurgu yaparak, 65 yıldır geçmiş iktidarlar döneminde gündeme getirilen ve yapımına bir türlü başlanılmayan İnandık Barajı’nın iktidarları döneminde tamamlanacağını, Yerköy’ü suyla buluşturacaklarının altını çizdi. Devlet Su İşleri yetkilileri ve müteahhit firmadan bilgi alan Başer, İnandık Barajının 2023 yılına kadar bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Başer, “Baraj tamamladığında Yerköy ve civarındaki tarım alanları sulanıp, üründe çeşitliliğin artarak daha fazla ve kaliteli ürünler alınacaktır. Barajdan salınacak 31,10 milyon metreküp su ile Belkavak, Göçerli, Buruncuk, Arifeoğlu, Süleymanlı ve Sekili’nin bir kısım tarım arazilerinin de içinde bulunduğu toplam 28 bin 750 dekar tarım arazisi sulanacaktır” diye konuştu. Baraj inşaatında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başer, Barajda gövde altı sıyırma kazıları ve ana kaya zemin parametrelerinin tespiti için gerekli olan deneylerin tamamlandığını, temel betonu imalatına başlandığını, Sağ sahilde yamaç kazısı ve temel atma devam ederken, sol sahilde temel betonu imalatı devam etmekte olduğunu bildirdi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in İnandık Barajı inşaat sahasındaki incelemelerine AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli ve İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak’ta eşlik etti.