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Yerköy merkez oluyor

Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi, Yerköy ilçesinden başlayacak. Başka bir proje ile Samsun-Çorum hattı, Kırşehir-Nevşehir-Antalya hattı da Yerköy’de yapılacak istasyona bağlanacak.

23 Kasım 2020 Pazartesi 00:36
Yerköy merkez oluyor

YÜKSEK Hızlı Tren yollarının kesiştiği merkez haline gelmesi beklenilen Yerköy ilçesinde kurulacak istasyonun, aktarmalarda da kullanılabilecek nitelikte olacağı kaydedildi. Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren güzergahında bulunan Sekili bölgesindeki istasyonun, daha sonraki dönemlerde yapılması planlanan Ankara-Kayseri, Samsun-Çorum-Ankara, Kırşehir-Nevşehir-Antalya hatlarının bağlantı noktası olacağı kaydedildi. Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı hızlı trenin hizmete sunulmasının ardından, ilk etapta Kayseri hattının ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada, ‘’Kayseri’yi hızlı demiryolu ile tanıştıracağız. Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi ile Ankara - Sivas YHT hattına bağlantılı olarak 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Şefaatli-Kayseri arasına inşa edeceğiz’’ dedi. Kayseri-Yerköy 142 kilometre çift hatlı olarak yapılacak olan hızlı tren projesinin daha önce tamamlandığı, Ankara-Sivas arasındaki hızlı tren projesinin özellikle Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Yerköy ve Yozgat-Sivas arasındaki projelerin tamamlanmasının beklenildiği ifade edildi. 

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Yerköy Merkez Oluyor
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