Yerköy merkez oluyor

YÜKSEK Hızlı Tren yollarının kesiştiği merkez haline gelmesi beklenilen Yerköy ilçesinde kurulacak istasyonun, aktarmalarda da kullanılabilecek nitelikte olacağı kaydedildi. Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren güzergahında bulunan Sekili bölgesindeki istasyonun, daha sonraki dönemlerde yapılması planlanan Ankara-Kayseri, Samsun-Çorum-Ankara, Kırşehir-Nevşehir-Antalya hatlarının bağlantı noktası olacağı kaydedildi. Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı hızlı trenin hizmete sunulmasının ardından, ilk etapta Kayseri hattının ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu kayseri ziyaretinde yaptığı açıklamada, ‘’Kayseri’yi hızlı demiryolu ile tanıştıracağız. Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi ile Ankara - Sivas YHT hattına bağlantılı olarak 142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Şefaatli-Kayseri arasına inşa edeceğiz’’ dedi. Kayseri-Yerköy 142 kilometre çift hatlı olarak yapılacak olan hızlı tren projesinin daha önce tamamlandığı, Ankara-Sivas arasındaki hızlı tren projesinin özellikle Ankara-Kırıkkale, Kırıkkale-Yerköy ve Yozgat-Sivas arasındaki projelerin tamamlanmasının beklenildiği ifade edildi.