Yerköy gazetesi 38 yaşında

10 Ocak 1983 tarihinde yayın hayatına başlayan Yerköy gazetesi, kurulduğu günden beri ilçenin gelişimine ve tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Yerköy gazetesi sahibi Yakup Kayhan, gazetenin yayın hayatına başladığı günden bu yana doğru, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla ilçenin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Kayhan, “Biz hiçbir zaman kendi çıkarlarımız doğrultusunda haber yapma anlayışı içerisinde olmadık. Her zaman vatandaşlarımızın, kamuoyunun sesi kulağı olmaya çalıştık. Bir yerde gördüğümüz eksiğin yada yanlışın giderilmesi adına ilçemize zarar vermeden kişilik haklarına saygılı, olumlu yönde haberler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.