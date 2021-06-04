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Yerköy evsahipliği yaptı

AK Parti ‘Yerköy Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’ Yerköy İlçe Başkanlığı'nın evsahipliğinde yapıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 00:29
Yerköy evsahipliği yaptı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer başkanlığında yapılan Yüksek İstişare Toplantısı'nda, ilçede yapılan çalışmalar değerlendirildi.
AK Parti Yerköy İlçe Başkanlık binasında yapılan toplantıya, parti yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ Ankara'dan telekonferans ile katıldı. Toplantıda Bozdağ, AK Parti hükümeti tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bozdağ, AK Parti'nin göreve geldiği günden itibaren Yerköy'de büyük yatırımlara imza attığını söyledi. Yapılan hizmetlerin başında Adalet Meslek Yüksekokulu geldiğini aktaran Bozdağ, "Fen ve Anadolu Lisesi, kaymakamlık binası, derslikler, emniyet binası ve bunların yanında AK Parti belediyeciliği döneminde yapılan sıcak asfalt ve sayamadığımız birçok şey ilçeye kazandırılmıştır. Yüksek istişare kurulu üyelerimize ve ilçe yönetimimize burada çok büyük görev düşmektedir. AK Parti hükümetinin ilçeye kazandırdığı ve kazandırmaya devam ettiği çalışmaları kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir" dedi. Toplantıya, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Osman Olcay Uyar ve partililer katıldı. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Yerköy Evsahipliği Yaptı
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