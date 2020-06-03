Yerköy'de Mesafeli sözleşme

YERKÖY Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle iki yıl süreli sözleşme taraflarca imzalandı. İmzalanan sözleşme ile sosyal haklar hariç çalışanların ücretlerine birinci yıl ilk altı ay için yüzde 22 oranında zam yapıldı. Sonraki dönemlerdeki artışın ise Devlet Memurları Ücret Zammı ve Enflasyon farkı dikkate alınarak uygulanacağı bildirildi. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’İşçilerimiz soğuk sıcak demeden, gece gündüz demeden kendilerine verilen her işi yapmaktalar. Gönül isterdi ki daha fazlasını vereyim ama belediyemizin imkânları doğrultusunda elimizden gelen en iyi zammı yaptık. İşçilerimizden tek isteğim, aldıkları her kuruşu helal ettirmeleri. Yerköy için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları. Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödedik. Cenabı Allah yardımı ile görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz. Yine belediyemizin imkânları doğrultusunda belediyemizin şirketinde çalışan işçilerimiz için en iyi sözleşmesi yapmak için elimizden gelinin en iyisini yapacağız’’ dedi. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’ın ‘alın teri ve emeğin pazarlığı olmaz’ diyerek, belediyenin imkanları doğrultusunda işçilerin ücretlerine gereken zammı yaptığını bildirdi.