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Yerköy'de çalışmalar başladı

Yerköy Belediyesi, 5 mahalleyi kapsayan içme suyu ve kanalizasyon çalışması başlattı.

Yerköy'de çalışmalar başladı

Yerköy Belediyesi, 5 mahalleyi kapsayan içme suyu ve kanalizasyon çalışması başlattı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
Yerköy'de çalışmalar başladı

60 Evler Mahallesinde çalışmanın başlatılması töreninde konuşan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 5 mahallede uzun zamandır içme suyu ve kanalizasyon sorunu olduğunu söyledi. 

Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanacağını ifade eden Yılmaz, "Karacaşar, 60 Evler, Yüzüncü Yıl, Hüyük ve Gençoğlu mahallelerimizin su ve kanalizasyon sorununu çözmek için çalışma başlattık. Altyapı tamamlandıktan sonra kaldırım ve yol yapımı başlayacak. Bizler ilçemize hizmet etmek için geldik. 4 aylık belediye başkanlığımız süresi boyunda bir çok hizmeti yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Kaplan ve Oktay Yılmaz, İlçe Müftüsü Mustafa Akdaş, Kale Seramik Sosyal ve İdari İşler Müdürü Ekrem Demirarslan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Yerköy BelediyesiFerhat YılmazYozgat
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