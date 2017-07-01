Yerinde inceleme

Vali Kemal Yurtnaç, beraberinde Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, İl Genel Meclis Başkanı Hacı Şahbaz ve il genel meclisi üyeleri ile birlikte yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk önce Şefaatli ilçesine geçen Vali Yurtnaç ve Milletvekili Başer Saçlı-Saatli ve İbrahimhacılı arası 10 kilometrelik yol yapımını yerinde inceleyerek il özel idaresi yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yurtnaç ve Milletvekili Başer, daha sonra Yozgat merkeze bağlı Recepli köyü 8 kilometrelik yol yapım çalışmalarını yerinde gördü.

İnceleme sonrası açıklamada bulunan Vali Yurtnaç, yaz mevsimini iyi değerlendireceklerini belirterek, havaların ısınmasıyla birlikte Özel İdare ekiplerinin karınca gibi çalışmaya başladığını söyledi.

Köy yollarının standardını yükseltmek ve vatandaşların köylerine daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla yol genişletme ve asfalt çalışmalarının sürdüğünü aktaran Vali Yurtnaç, “Bu yıl ki hedefimiz 466 kilometre köy yolu yapmak. İl merkezlerinin yolu nasılsa köy yolları da öyle olacak. Bunun yanı sıra 'Daha Temiz Bir Çevre' hedefiyle il genelindeki 572 köyün çevre temizliği için İl Özel İdaresi tarafından alınan 10 çöp kamyonu, 1 çöp taksi, 1 vidanjör, 1 gezici sinema, 5 cip ve 3 bin 200 adet çöp konteynerinin dağıtımını Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımıyla yaptık. Bu vesile ile köylerimiz de artık şehir merkezleri gibi temiz olacak” dedi.

Milletvekili Yusuf Başer ise, yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Köylerimize ulaşımın daha rahat sağlanması için, yaşanabilir bir yer haline gelmesi için tüm alt yapı hizmetlerini sunuyoruz. Su sorunu yaşayan köyümüzün sayısı yok denecek kadar az. Yine kanalizasyonu olmayan köyümüz de çok az. Yaz mevsiminin gelmesi ile de köy yollarımızın yapımına başlanıldı. Bu gün burada sayın valimizle birlikte yol yapımlarını yerinde inceliyoruz. İnşallah yaz mevsimi boyunca bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

