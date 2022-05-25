Yerinde inceledi

Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’na İller Bankası A.Ş. Kayseri Bölge Müdürü Sönmez Ata, Yapım Uygulamaları Müdürü Şinasi Uzun ve müteahhit firma yetkilileri eşlik etti. İlçede yapımı devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu işleri ile alakalı yerinde incelemeler yapan Belediye Başkanı Hakanoğlu, mevcut işlerin durumu hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

•Haber Merkezi•